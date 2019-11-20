В Берлине в больнице убит сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера

59-летний Фритц фон Вайцзеккер выступал с докладом о последствиях ожирения печени в конференц-зале психиатрического отделения больницы столичного района Шарлоттенбург. Внезапно из первого ряда выскочил вооруженный ножом мужчина, одетый в темную куртку, и бросился на врача. Злоумышленник нанес медику несколько ножевых ран. Несмотря на быстрые меры по реанимации, фон Вайцзеккер скончался на месте. Случайно оказавшийся в публике полицейский бросился на помощь и также был тяжело ранен. Сейчас он находится в больнице. Около двух десятков слушателей смогли поймать и обезвредить нападавшего и затем передали его полиции.

О задержанном 57-летнем мужчине и его мотивах пока ничего не известно. Подозреваемый будет представлен судье для решения о помещении в следственный изолятор. Следователи и криминалисты срочно образованной комиссии по убийству занимаются поиском улик. Часть больницы закрыта для посещения. Полицейские собираются опросить семью погибшего о возможных угрозах медику.

Профессор Фритц фон Вайцзеккер был главным врачом гастроэнтерологического отделения больницы Шлосспарк-Клиник. В медицинском учреждении часто проходят доклады для заинтересованной публики, в которых рассказывается о болезнях, диагностике и возможностях терапии. Отец погибшего врача Рихард фон Вайцзеккер с 1984 по 1994 годы занимал пост президента ФРГ.

Сестра убитого разместила в Инстаграме фотографию креста с надписью «Позаботься о моем брате».