В Мещанском суде столицы сегодня продолжились слушания по делу «Седьмой студии»

На сегодняшнем заседании были допрошены двое свидетелей обвинения.

Заседание сегодня началось с допроса бывшей сотрудницы «Седьмой студии» Ларисы Войкиной, которая занималась документооборотом. Она рассказала о том, как велись дела в организации — в частности, согласно ее показаниям, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский передавал ей наличные деньги для гонорара актерам и распоряжался, кому и сколько нужно заплатить. Кроме того, Войкина утверждает, что позднее по поручению сменщицы Малобродского Екатерины Вороновой уничтожала финансовые документы. Это произошло после задержания экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. По словам свидетельницы, ей объяснили, что указание исходило от режиссера Кирилла Серебренникова.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на развитие театрального проекта «Платформа». Сейчас заседание по делу продолжается.