Мосгорсуд отказался восстановить на службе полковника МВД Андрея Щирова, который был уволен после задержания журналиста Медузы Ивана Голунова. Напомним, — он возглавлял Отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного округа столицы.



Ранее суд отказался восстанавливать на службе еще одного полицейского, Романа Феофанова.

Напомним, — всего работы лишились четверо сотрудников полиции. Иван Голунов всегда утверждал, что наркотики ему подбросили. Напомню, — сначала его обвиняли в сбыте наркотиков, а затем все обвинения сняли.