Студенты МГУ вышли на пикет к зданию Госдумы

Они потребовали независимости для университета.

К главному входу в здание Государственной Думы по очереди вышли несколько человек. На их плакатах были призывы не только обеспечить автономию ВУЗа, но и требование права избирать ректора. Студенты устроили акцию этим утром, потому что сейчас депутаты рассматривают поправки, позволяющие президенту сколько угодно раз переназначать глав МГУ и СПбГУ.

Ранее инициативная группа Московского университета составила открытое письмо почти с теми же требованиями, что и у участников сегодняшней акции. Помимо прочего, в их обращении подчеркивается необходимость обеспечения правом ВУЗа самостоятельно утверждать свой устав. Этот документ подписали около тысячи человек.



Авторы письма подчеркивают, что университет не может полноценно функционировать при почти полном контроле со стороны государства, а нынешние условия «убивают творческую атмосферу для научных исследований». Подписанты считают, что ситуацию можно изменить только с помощью общественного давления, поскольку у них нет инструментов для защиты своих интересов.

Нынешний ректор МГУ Виктор Садовничий занимает этот пост 27 лет. Двадцатого декабря заканчивается его шестой срок.