Омбудсмен Титов: Статья, по которой обвиняется глава «Рольфа» Петров, является анахронизмом

Статья, по которой обвиняется основатель и глава группы компаний «Рольфа» Сергей Петров, является анахронизмом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Это, конечно, анахронизм абсолютный из Советского союза нарушения валютного законодательства – нет ни в одном законе ни одной страны. Рубль тоже валюта, нет разницы между рублем и иностранными валютами в нормальной экономике. Но, к сожалению, у нас эта статья существует, поэтому, в принципе, формально, они имеют право возбуждать уголовные дела, объявлять людей в розыск и прочее», — сказал он.

Омбудсмен добавил, что Австрия вряд ли пойдет на экстрадицию Сергея Петрова.

«Все будет зависеть от Австрии, он австрийский гражданин, шансы очень небольшие. Но, тем не менее, если бы было предложено Петрову сегодня заплатить залог, не применяя меру пресечения, не объявляя его в розыск — это был бы хороший шаг к тому, чтобы Петров и его сотрудники нормально участвовали в следственных действиях», — отметил он.

В Генеральной прокуратуре готовят запрос на экстрадицию основателя и главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей компании, которые находятся за пределами России. Бизнесмен был объявлен Россией в международный розыск по делу о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.