Франция планирует на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете

По словам президента Эммануэля Макрона, это необходимо для защиты детей от доступа к порносайтам, нелегальному контенту, а также от домогательств в их адрес. Он подчеркнул, что знает позицию многих интернет-компаний и операторов связи по поводу свободы в интернете, но считает, что она невозможна без подержания общественного порядка.