Франция планирует на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете

По словам президента Эммануэля Макрона, это необходимо для защиты детей от доступа к порносайтам, нелегальному контенту, а также от домогательств в их адрес. Он подчеркнул, что знает позицию многих интернет-компаний и операторов связи по поводу свободы в интернете, но считает, что она невозможна без подержания общественного порядка.
2019-11-20T14:33:00+03:00
2019-11-20T14:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 20 ноября 2019
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