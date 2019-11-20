Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных доходов населения

Сегодня, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет» он признал, что зарплаты в России растут, однако при этом доходы граждан практически стоят на месте.
Пока результаты работы Кабинета министров в этом направлении Путин считает скромными.
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Сегодня, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет» он признал, что зарплаты в России растут, однако при этом доходы граждан практически стоят на месте.
Пока результаты работы Кабинета министров в этом направлении Путин считает скромными.