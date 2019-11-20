Генсекретарь РФС назвал «псевдоболельщиками» фанатов, которые оскорбили капитана национальной сборной Артема Дзюбу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев назвал «псевдоболельщиками» фанатов, которые оскорбили капитана национальной сборной Артема Дзюбу во время матча Россия-Сан-Марино.

Главный тренер команды Станислав Черчесов не имеет претензий к игре Дзюбы. По его словам, капитан выполнил свою задачу.

Напомним, — встреча завершилась со счетом 5:0. Дзюба голов не забил.

По итогам отборочных турниров определились 20 участников Чемпионата Европы 2020 года.

Накануне определялся лишь один участник Чемпионата Европы. Но претендовали на путевку сразу три команды. Счастливый билет вытянули валлийцы. Сборная Уэльса одолела дома венгров 2-0. и опередила в группе не только их, но и команду Словакии. Которой не помогла победа над Азербайджаном.

В итоге стали известны 20 из 24-х команд, которые летом следующего года поспорят за медали евро. Еще 4 участника турнира станут известны весной. Когда состоится раунд плей-офф Лиги Наций. Впрочем, еще до старта этого минитурнира пройдет жеребьевка финальной стадии Чемпионата Европы. Она состоится 30 ноября.

Однако уже сейчас можно утверждать, что российская команда сыграет в группе B, где ее соперниками станут футболисты Дании и Бельгии. Еще одна команда определится по жребию. Но и тут выбор не велик. Из четвертой корзины в наш квартет могут попасть либо Уэльс, либо Финляндия. Матчи в нашей группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Команда-хозяйка проведет как минимум два матча дома.