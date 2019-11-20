Спикер парламента Эстонии высказал территориальные претензии к России, ссылаясь на договор столетней давности, который Москва юридически не признает.

Член Консервативной партии Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что граница между двумя странами была установлена Тартуским мирным договором с РСФСР, заключенным в феврале 1920 года, который стал свидетельством о рождении эстонского государства. Согласно ему, независимая Эстония тогда включала в себя часть территорий, ныне входящих в состав России, а именно, часть земель двух приграничных районов нынешней Ленинградской области, а также Печорский край, составляющие пять процентов ее изначальной площади.. Непризнание договора, по сути, означает непризнание и современной Эстонии, пишет издание Постимее, цитируя слова эстонского спикера., напоминает, что в 2005-м министры иностранных дел обеих стран подписали договоры о сухопутной и морской границе. Однако позже парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР. Поводом для выступления председателя эстонского парламента, пишет сайт Доче велле, стало недавнее интервью представителя российского МИДа, в котором тот назвал соглашение 1920 года «недействующим».

Глава парламента Эстонии утверждает, что, цитата, «аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма, просто первая произошла на несколько десятилетий раньше».