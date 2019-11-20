Генпрокуратура будет добиваться экстрадиции в Россию главы крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова

Обвиняемый в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей бизнесмен находится за границей.

О том, что Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию скрывшихся за границей руководителей группы компаний «Рольф», в том числе Сергей Петрова, стало известно на заседании о продлении домашнего ареста одному из фигурантов дела. По словам прокурора, местонахождение обвиняемых установлено. Адвокат Петрова Александр Макаров рассказал «Эху Москвы», что защита пока не получала никаких документов на этот счет.

Макаров отметил, что у стран, где находится Петров и другие руководители «Рольфа», нет оснований для их экстрадиции. Об этом говорил и сам бизнесмен еще в начале сентября, когда его заочно арестовал суд в Москве. Петров подчеркивал, что он гражданин Австрии, которая своих граждан не выдает. К тому же, то, что стало основанием для возбуждения уголовного дела в России, «ни в одной цивилизованной стране» преступлением не считается. Следствие считает, что Петров и его партнеры вывели из России 4 миллиарда рублей по подложным договором. Предприниматель связывал свое преследование с попыткой рейдерского захвата. По словам Петрова, предложения продать бизнес поступали ему постоянно, он не исключает, что «кто-то пытается на этом заработать».

Ранее стало известно, что автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Владельцы компании отмечали, что это решение не связано с уголовным делом против Петрова.

Возможный запрос Генпрокуратуры на экстрадицию основателя и главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова не повлияет на инвестиционный климат. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«В данном случае это нормальная практика и никак на инвестклимат она не повлияет, потому что это свидетельствует только о том, что воров сажают, не более. По сути дела вопрос на экстрадицию – это определенный знак качества, что документы в отношении этого человека подготовлены достаточно качественно», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Генеральной прокуратуре готовят запрос на экстрадицию основателя и главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей компании, которые находятся за пределами России. Бизнесмен был объявлен Россией в международный розыск по делу о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.

Кремль не имеет отношения к ведению дела компании «Рольф», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.