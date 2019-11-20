В военном параде по случаю 75-летия Победы на Красной площади будет задействовано более 20 образцов боевой техники

В военном параде по случаю 75-летия Победы на Красной площади в Москве будет задействовано более 20 образцов боевой техники, которая до этого в таких мероприятиях не участвовала.

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, это будут, в частности, боевые машины пехоты Армата, новые ракетно-зенитные системы.

Он подчеркнул, что военному параду отводится особая роль «в условиях, когда во многих странах пытаются стереть из памяти молодых поколений союзнические отношения России с Западом в борьбе с нацизмом и подвиг советских людей».