Как заявил представитель президента Дмитрий Песков, в администрации президента России никак не могут с этим согласиться.
Накануне глава эстонского парламента заявил, что для ратификации пограничного договора, Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского мирного договора, который был подписан в 1920 году.
Российская сторона считает, что этот документ не имеет юридической силы.
В Кремле назвали неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Как заявил представитель президента Дмитрий Песков, в администрации президента России никак не могут с этим согласиться.