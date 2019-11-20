В Кремле назвали неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Как заявил представитель президента Дмитрий Песков, в администрации президента России никак не могут с этим согласиться.



Накануне глава эстонского парламента заявил, что для ратификации пограничного договора, Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского мирного договора, который был подписан в 1920 году.

Российская сторона считает, что этот документ не имеет юридической силы.