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13:07, 20 ноября 2019

Жозе Моуринью возвращается к тренерской работе

. Португальский специалист возглавил английский «Тоттенхэм Хотспур».

Только вчера стало известно, что со своего поста ушёл Мауриссио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. Причиной увольнения аргентинского специалиста стали неудовлетворительные результаты команды в конце прошлого и начале нынешнего сезонов.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал лишь 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего Ливерпуля шпоры отстают на 20 очков. На смену Поччетино пришел Мауриньо. Контракт с португальским тренером рассчитан на три с лишним сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Откуда «особенный» был уволен в декабре прошлого года.

Ранее португалец дважды работал в другом английском суперклубе — «Челси». Под его руководством команда трижды выигрывала АПЛ.



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