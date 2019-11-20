Мосгордума приняла постановление о назначении более десятка мировых судей

Соответствующий проект представила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. При этом депутаты обсуждали и нынешнее состояние судебной системы.

Егорова, представляя кандидатов на должности мировых судей, рассказывала о биографии каждого из них. Она также упоминала наличие административных наказаний у их родственников. В частности, председатель Мосгорсуда несколько раз сообщила о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Впрочем, на вопрос депутата от КПРФ Елены Шуваловой Егорова уточнила, что наличие таких взысканий не является существенным. Вместе с тем депутаты, как и на прошлом заседании, вновь попытались обратить внимание на действия судей по т.н. «московскому делу». Так, например, парламентарий от КПРФ Евгений Ступин задал вопрос про судью Алексея Криворучко, который назначил позднее смягченный приговор в 3,5 года актеру Павлу Устинову. Егорова же отметила, что это не относится к обсуждаемому законопроекту, а депутат от Единой России Александр Семенников потребовал от столичного прокурора проверить действия Ступина. Он объяснил это действующим статусом адвоката у коммуниста и посчитал, что таким образом он оказывает давление. В свою очередь, депутат от КПРФ Олег Шереметьев спросил, почему Егорова не ушла в отставку после летних протестных акций: он выразил мнение, что «правосудие в Москве» при ней невозможно. Председатель Мосгорсуда на это ответила, что всю жизнь проработала честно и в соответствии с законом.

Одна из кандидатур мировых судей была снята Егоровой из-за начатой проверки. В чем она заключается, председатель Мосгорсуда не уточнила.