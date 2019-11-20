Шведский «Свед-Банк» проводит внутреннее расследование после публикации SVТ о возможном нарушении санкционного режима

Шведский «Свед-Банк» проводит внутреннее расследование после публикации телеканала SVТ о возможном нарушении санкционного режима в отношении группы компаний «Калашников», — сообщает ТАСС. Выводы внутреннего расследования станут известны к началу 2020 года, — заявляют в банке.
2019-11-20T12:40:00+03:00
2019-11-20T12:41:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:40, 20 ноября 2019
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