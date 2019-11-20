Шведский «Свед-Банк» проводит внутреннее расследование после публикации SVТ о возможном нарушении санкционного режима

Шведский «Свед-Банк» проводит внутреннее расследование после публикации телеканала SVТ о возможном нарушении санкционного режима в отношении группы компаний «Калашников», — сообщает ТАСС. Выводы внутреннего расследования станут известны к началу 2020 года, — заявляют в банке.