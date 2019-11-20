В Ростове-на-Дону обезврежен злоумышленник, взявший в заложники собственную жену

Перед этим он выгнал из квартиры несовершеннолетнего сына. Источник в правоохранительных органах сообщил, что это полицейский, он был вооружен.
Как сообщает Комсомольская правда, никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы.
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Перед этим он выгнал из квартиры несовершеннолетнего сына. Источник в правоохранительных органах сообщил, что это полицейский, он был вооружен.
Как сообщает Комсомольская правда, никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы.