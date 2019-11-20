Защита сестёр Хачатурян требует, чтобы Генпрокуратура, СК и ФСБ проверили связь Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры

Защита сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, требует, чтобы Генпрокуратура, Следственный комитет и ФСБ проверили возможную связь Михаила Хачатуряна с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. Как считают адвокаты, по этой причине жалобы девушек на издевательства могли оставаться без внимания.

Ранее сёстры Хачатурян попросили о проведении процесса с участием присяжных, рассказал «Эху Москвы» адвокат Алексей Липцер.

По словом адвоката, у следователей есть 3 дня на то, чтобы дать ответы на заявленное ходатайство.