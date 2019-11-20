Генпрокуратура хочет добиться экстрадиции главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова

Он обвиняется в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей по подложным договорам и сейчас находится за границей.

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию основателя и главы группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей, которые находятся за пределами России. Об этом стало известно на заседании о продлении домашнего ареста одному из фигурантов по этому делу. Прокурор сообщил, что местонахождение скрывшихся обвиняемых установлено. Ранее сообщалось, что Петров имеет гражданство Австрии, там он и находится. О том, что заведено уголовное дело в отношении руководителей крупнейшего автодилера в России, стало известно в конце июня. По версии следствия, Петров организовал преступную схему, благодаря которой его сообщникам удалось вывести за рубеж 4 миллиарда рублей по подложным договорам. Бизнесмен отрицает предъявленные обвинения и считает дело против себя «политическим заказом». Из-за преследования Петров покинул Россию. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Неделю назад стало известно, что автодилер «Рольф» выставлен на продажу. Как сообщалось, все 100% компании приобретет один покупатель – кто именно, пока неизвестно.

Защита не обладает информацией о подаче Генпрокуратурой документов об экстрадиции основателя и главы «Рольфа» Сергея Петрова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Александр Макаров.

«Нам пока неизвестно о том, что такие документы уже поданы, но мы предполагаем, что это вполне вероятно. Защита естественно будет оспаривать это решение в разных инстанциях», — сказал он.

Адвокат добавил, что «в настоящий момент мало оснований» для того чтобы Австрия, где в последнее время проживает С.Петров, пошла на экстрадицию.

Ранее стало известно, что в Генеральной прокуратуре готовят запрос на экстрадицию основателя и главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей компании, которые находятся за пределами России. Бизнесмен был объявлен Россией в международный розыск по делу о незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.