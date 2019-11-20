Правоохранительные органы оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где, по некоторым данным, захвачены заложники

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где, по некоторым данным, захвачены заложники. Как сообщают местные СМИ, в частности, издание «Блокнот», следователь полиции взял в заложники своих жену и ребёнка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего. Мужчина вооружён. В пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области от комментариев отказываются.
2019-11-20T12:00:00+03:00
2019-11-20T12:03:23+03:00
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12:00, 20 ноября 2019
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