Правоохранительные органы оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где, по некоторым данным, захвачены заложники

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где, по некоторым данным, захвачены заложники. Как сообщают местные СМИ, в частности, издание «Блокнот», следователь полиции взял в заложники своих жену и ребёнка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего. Мужчина вооружён. В пресс-службе Управления ФСБ по Ростовской области от комментариев отказываются.