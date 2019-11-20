Австралийский банк Westpac, второй по величине в стране, подозревается в нарушении закона об отмывании денег

В частности, банк своевременно не сообщал международных денежных переводах на сумму свыше 11 миллиардов австралийских долларов – это 7,5 миллиардов долларов США, заявил австралийский финансовый регулятор. Каждое нарушение может повлечь за собой многомиллионный штраф. Банк нарушил закон более 23 миллионов раз, отмечает Wall Street Journal.