В Калифорнии продадут списанную советскую подводную лодку Б-427

Она больше 20 лет простояла у пристани калифорнийского города Лонг Бич и стала аттракционом для туристов, сообщает «Лос-Анджелес Таймс». Имя потенциального покупателя и сумма сделки не раскрываются. В 2015 году лодку закрыли для посетителей из-за аварийного состояния и в ней поселились еноты.
2019-11-20T11:33:00+03:00
2019-11-20T11:35:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 20 ноября 2019
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