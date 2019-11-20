В Калифорнии продадут списанную советскую подводную лодку Б-427

Она больше 20 лет простояла у пристани калифорнийского города Лонг Бич и стала аттракционом для туристов, сообщает «Лос-Анджелес Таймс». Имя потенциального покупателя и сумма сделки не раскрываются. В 2015 году лодку закрыли для посетителей из-за аварийного состояния и в ней поселились еноты.