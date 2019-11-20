Кудрин: Реализация нацпроектов не приведет к значительному росту экономики

Реализация нацпроектов не приведет к значительному росту экономики, — считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
По мнению Кудрина, для роста и развития экономики государству необходимо больше инвестировать в образование.
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Реализация нацпроектов не приведет к значительному росту экономики, — считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
По мнению Кудрина, для роста и развития экономики государству необходимо больше инвестировать в образование.