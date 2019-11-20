СК больше месяца рассматривал электронное обращение адвоката Голунова о личной встрече с главой ведомства Бастрыкиным

Следственный комитет больше месяца рассматривал электронное обращение адвоката Ивана Голунова о личной встрече с главой ведомства Александром Бастрыкиным и посоветовал записаться на приём по телефону, рассказал адвокат Сергей Бадамшин изданию МБХ-медиа. По словам защитника, он подал очередное обращение, на этот раз по телефону, хотя обычно запись происходит через электронную приёмную. Ответа пока нет.
2019-11-20T11:31:00+03:00
2019-11-20T11:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 20 ноября 2019
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