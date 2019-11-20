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11:04, 20 ноября 2019

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сегодня возвратиться из своей однодневной поездки в Украину

Целью краткосрочного визита была подготовка саммита нормандского формата в Париже.

Хайко Маас провел переговоры с президентом, премьер-министром и главой МИД Украины, а также лично побывал на так называемой «контактной линии». Германия давно считает Россию участницей конфликта, а не посредником в переговорах, об этом неоднократно заявляли немецкие официальные лица.

Как накануне сообщила представительница правительства ФРГ, визит Мааса послужил также тому, чтобы выказать солидарность с Украиной и уверить ее в поддержке со стороны Германии. Высокую оценку в Берлине получило мужество нового правительства в Киеве, которое решительно стремиться выполнить избирательные обещания.

Хайко Маас высоко оценил решительные меры президента Владимира Зеленского по разведению воюющих сторон на линии разграничения в Золотом, Петровском и станице Луганской. Министр иностранных дел ФРГ подчеркнул, что это принесло облегчение многим тысячам людей. Однако он также заявил, что пока перемирие нарушается сотни раз, положение населения на контактной линии невыносимо.

Германия и Франция ставят своей целью прекращение огня по всей линии фронта. В решимости президента Зеленского они видят возможность разрешения конфликта. Маас провел переговоры в Киеве о возможности устранения дальнейших препятствий на пути выполнения Минских соглашений и облегчения положения населения этих регионов перед наступлением зимы.

Успех предстоящего саммита нормандского формата Берлин связывает с готовностью российской стороны отвести войска и тяжелое вооружение с линии разграничения.



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