В Атланте сегодня состоятся пятые демократические дебаты

Кандидаты в президенты от Демократической партии будут дискутировать в разгар публичных слушаний в рамках процедуры импичмента в отношении президента Трампа.

Пятые демократические дебаты состоятся в Атланте, штат Джорджия, где на выборах губернатора в прошлом ноябре с минимальным отрывом республиканцу проиграла демократ Стейси Абрамс. Так что Джорджия является важным штатом для демократов в борьбе за голоса на выборах президента.

В лидеры в штате Айова — где проходят первые демократические праймериз в начале февраля, на сегодняшний день — с огромным отрывом, вырвался 37-летний мэр из Индианы, выпускник Гарварда, ветеран армии и открытый гей Пит Бутиджедж. По двум опросам у Мэра Пита 22 и 25% поддержки. У изначального лидера гонки, бывшего вице-президента Джо Байдена, у еще недавнего лидера сенатора Элизабет Уоррен и у сенатора Берни Сандерса по 15 и 16 процентов поддержки в Айове.

Бывший президент США Барак Обама несколько дней назад выступил с политическим заявлением и призвал кандидатов от Демпартии не заходить слишком влево в своих предвыборных обещаниях, так как избиратели не готовы к перевороту системы — что было адресовано ультралевым Сандерсу и Уоррен, и может рассматриваться как поддержка умеренных Байдена и Мэра Пита. Тем не менее, в национальных опросах на первом месте с огромным отрывом держится Джо Байден, у которого 27% поддержки.

Имя Джо Байдена будет звучать сегодня не только на дебатах, но и на Капитолийском холме в Вашингтоне. В рамках процедуры импичмента показания на открытых слушаниях сегодня дают посол США в ЕС Гордон Сондланд, которые внес официальные правки в свои изначальные показания, изобличающие президента Трампа, а также помощник заместителя главы Пентагона Лора Купер, которая отвечала за исполнение приказа президента США о заморозке военной помощи Украине.