Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей

Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства. Сейчас более 90 процентов смесей импортируется, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты издания считают, что ограничения могут иметь катастрофические последствия. Ранее в Совете Федерации звучали предложения повысить пошлины на импорт смесей с нынешних пяти процентов до пятнадцати процентов.
2019-11-20T11:02:00+03:00
2019-11-20T11:03:53+03:00
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11:02, 20 ноября 2019
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