Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей

Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства. Сейчас более 90 процентов смесей импортируется, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты издания считают, что ограничения могут иметь катастрофические последствия. Ранее в Совете Федерации звучали предложения повысить пошлины на импорт смесей с нынешних пяти процентов до пятнадцати процентов.