Запрет на полеты в Грузию обошелся российским перевозчикам более чем в 3 миллиарда рублей

Теперь авиакомпании рассчитывают получить компенсации от государства.

Больше всего от отмены авиасообщения с Грузией пострадали «Уральские авиалинии», которые недосчитались более миллиарда рублей. По 600-700 миллионов составили убытки «Аэрофлота» и S7. Среди других пострадавших перевозчиков – «Победа», Red Wings и Smartavia. Как пишут «Ведомости», авиакомпании представили эти расчеты в Минтранс, поскольку после отмены полетов власти обещали компенсировать потери из бюджета.

Впрочем, платить чиновники не торопятся: в министерстве считают, что невыполнение рейсов не несет прямых убытков. В свою очередь, перевозчики утверждают, что самолеты, которые должны были летать в Грузию, простаивали вплоть до августа, а переориентация на другие направления вынудила компании снижать цены на билеты. По мнению источника в одном из перевозчиков, деньги так и не будут выплачены, а после возобновления авиасообщения вопрос отпадет сам собой.

О запрете полетов в Грузию стало известно в июле. Поводом для этого стали акции протеста в Тбилиси, которые в Москве сочли антироссийскими.