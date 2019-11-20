Футбольный клуб «Спартак» поддерживает снятие запрета на продажу пива на стадионах, заявил ТАСС депутат Госдумы член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв. Ранее правительство дало положительный отзыв на соответствующий законопроект. Он может быть принят к Новому году.