Футбольный клуб «Спартак» поддерживает снятие запрета на продажу пива на стадионах, заявил ТАСС депутат Госдумы член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв. Ранее правительство дало положительный отзыв на соответствующий законопроект. Он может быть принят к Новому году.
2019-11-20T10:32:00+03:00
2019-11-20T10:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 20 ноября 2019
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