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10:32, 20 ноября 2019

Футбольный клуб «Спартак» поддерживает снятие запрета на продажу пива на стадионах

Футбольный клуб «Спартак» поддерживает снятие запрета на продажу пива на стадионах, заявил ТАСС депутат Госдумы член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв. Ранее правительство дало положительный отзыв на соответствующий законопроект. Он может быть принят к Новому году.



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