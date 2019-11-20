В афганской провинции Лонгар потерпел крушение и сгорел американский военнотранспортный вертолёт

Миссия НАТО в Афганистане подтвердила гибель двух военнослужащих США. Причины крушения расследуются. Согласно предварительному отчёту, вертолёт был сбит, говорится в официальном заявлении. Между тем, талибы утверждают, что на борту вертолёта было 54 военнослужащих, все они погибли. Власти Афганистана и представители Пентагона пока не прокомментировали это сообщение.