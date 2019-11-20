Завтра в Кремле состоится церемония награждения звёздами Героев России пилотов самолёта Уральских авиалиний Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. 15 августа аэробус Уральских авиалиний, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По данным Росавиации, в двигатели самолёта попали птицы. На борту было 230 человек, в результате происшествия никто не погиб. Дамир Юсупов вернулся к полётам в конце сентября. Второй пилот Георгий Мурзин продолжает лечение.
2019-11-20T10:31:00+03:00
2019-11-20T10:33:37+03:00
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10:31, 20 ноября 2019
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