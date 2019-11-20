Министерство юстиции в течение трёх месяцев определится с обжалованием решения ЕСПЧ по искам «Болотного дела»

Министерство юстиции в течение трёх месяцев определится с обжалованием решения ЕСПЧ по искам фигурантов «Болотного дела» Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства. Страсбургский суд признал нарушенными права заявителей и взыскал в пользу Удальцова 9 тысяч евро компенсации, а в пользу Развозжаева 11 тысяч евро.
2019-11-20T10:30:00+03:00
2019-11-20T10:32:17+03:00
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10:30, 20 ноября 2019
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