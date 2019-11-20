Прокуратура Амурской области проверит защищённость учебных заведений после ЧП в Благовещенске, где студент одного из колледжей расстрелял однокурсников, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. Сегодня же стало известно, что директор колледжа Виктор Петухов уволен, свой пост покинул и один из заместителей министра образования региона Олег Якутов.
2019-11-20T10:30:00+03:00
2019-11-20T10:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 20 ноября 2019
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