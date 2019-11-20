Завершился отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года

Сборная России в заключительном матче разгромила на выезде команду Сан-Марино.

Для сборной России игра в Сан Марино ничего не решала – путевку на Евро наша команда завоевала досрочно. Но после крупного поражения от Бельгии закончить отбор на мажорной ноте было делом чести. Команда карлик для этого подошла как нельзя лучше. 5-0 в пользу сборной России. Дебютными голами в составе национальной команды отметились Далер Кузяев, Сергей Петров и Николай Комличенко, а вот Артему Дзюбе отличиться не удалось. Стоит отметить, что группа болельщиков на протяжении встречи оскорбляла капитана и лучшего снайпера команды. В итоге Артем трибуны приветствовать не стал. А по завершении матча отправился прямиком в подтрибунное помещение.

Поведением группы фанатов был возмущен и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Который заявил, что не понял, чьи это были болельщики.