Жозе Моуринью назначен главным тренером английского футбольного клуба «Тоттэнхэм»

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2022 – 23 годов.

Моуринью возвращается к работе после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года. Ранее он тренировал «Челси» и трижды приводил клуб к чемпионскому титулу.