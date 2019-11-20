«Роскосмос» ищет возможности не платить многомиллиардные иски Минобороны

В госкорпорации опасаются, что крупные штрафы могут разорить космическую отрасль.

Тема штрафов «Роскосмоса» обсуждалась накануне на совещании в центре имени Хруничева под руководством вице-премьера Юрия Борисова. На встрече также присутствовали глава госкорпорации Дмитрий Рогозин и директора отраслевых предприятий, пишут «Ведомости». Над космической отраслью нависла угроза многомиллиардных выплат Минобороны из-за срывов сроков сдачи заказов по программам импортозамещения. Чтобы избежать штрафов, на совещании было предложено внести поправки в законодательство, которые бы защитили интересы предприятий в случае исполнения контрактов в условиях санкций. Сейчас Минобороны по закону обязано предъявлять иски в случае задержек исполнения договоров, а штрафы в случае даже недельной проволочки могут достигать суммы всего соглашения. Между тем, официально информация о проведении такого совещания не подтверждена.

По данным «Ведомостей», за последние два месяца Минобороны подало два иска к космическому центру «Прогресс» и корпорации «Энергия». Сумма первого составила больше двух миллиардов рублей, размер второго не уточняется.