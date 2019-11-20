Политолог из Екатеринбурга Фёдор Крашенинников оштрафован на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Об этом он сам сообщил в своём Телеграм-канале. Административное дело было возбуждено по заявлению владельца шиномонтажа, которого возмутил рост Крашенинникова о «путинских судьях». Сам политолог считает, что власти преследуют его из-за активной позиции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга.
2019-11-20T10:02:00+03:00
2019-11-20T10:03:48+03:00
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10:02, 20 ноября 2019
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