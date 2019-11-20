Политолог из Екатеринбурга Фёдор Крашенинников оштрафован на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Об этом он сам сообщил в своём Телеграм-канале. Административное дело было возбуждено по заявлению владельца шиномонтажа, которого возмутил рост Крашенинникова о «путинских судьях». Сам политолог считает, что власти преследуют его из-за активной позиции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга.