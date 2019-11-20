Молодая эко-активистка из Швеции Грета Тунберг на саммите призвала продолжать борьбу за улучшение климата на планете

Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
2019-11-20T09:33:00+03:00
2019-11-20T09:37:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540463-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...