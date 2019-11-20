Молодая эко-активистка из Швеции Грета Тунберг на саммите призвала продолжать борьбу за улучшение климата на планете

Шведская школьница Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.