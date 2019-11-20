Издание Forbes составило первый рейтинг российских блогеров Инстаграм

Первое место заняла телеведущая Ксения Собчак. Её доход от рекламы превышает 1,5 миллиона долларов. На втором и третьем местах Регина Тодоренко и Ольга Бузова. Forbes отмечает, что точный объём рынка рекламы в российском Инстаграме неизвестен, поскольку большая часть контрактов проходит по «серым» схемам".
2019-11-20T09:32:00+03:00
2019-11-20T09:36:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 20 ноября 2019
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