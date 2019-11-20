Издание Forbes составило первый рейтинг российских блогеров Инстаграм

Первое место заняла телеведущая Ксения Собчак. Её доход от рекламы превышает 1,5 миллиона долларов. На втором и третьем местах Регина Тодоренко и Ольга Бузова. Forbes отмечает, что точный объём рынка рекламы в российском Инстаграме неизвестен, поскольку большая часть контрактов проходит по «серым» схемам".