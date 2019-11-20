Полиция не нашла нарушений в использовании почётного караула при установке памятной доски единороссу Павлу Горчакову

В Вологодской области полиция не нашла нарушений в использовании почётного караула при установке памятной доски депутату местного заксобрания единороссу Павлу Горчакову в городе Никольске, сообщает «Дождь». Памятная доска открыта на здании районного ОВД, которое когда-то возглавлял Горчаков. Её открывал сам депутат с почётным караулом полиции. Центр антикоррупционной политики партии Яблоко попросил проверить, откуда взяты средства на установку доски и было ли законным привлечении е полицейских на церемонию.
2019-11-20T09:31:00+03:00
2019-11-20T09:36:07+03:00
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09:31, 20 ноября 2019
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