Полиция не нашла нарушений в использовании почётного караула при установке памятной доски единороссу Павлу Горчакову

В Вологодской области полиция не нашла нарушений в использовании почётного караула при установке памятной доски депутату местного заксобрания единороссу Павлу Горчакову в городе Никольске, сообщает «Дождь». Памятная доска открыта на здании районного ОВД, которое когда-то возглавлял Горчаков. Её открывал сам депутат с почётным караулом полиции. Центр антикоррупционной политики партии Яблоко попросил проверить, откуда взяты средства на установку доски и было ли законным привлечении е полицейских на церемонию.