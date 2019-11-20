Высокий суд Лондона разрешил бывшему совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову увеличить свои ежемесячные расходы, пишут «Ведомости». Ранее из-за ареста активов расходы банкира были ограничены суммой в 80 тысяч фунтов. По решению суда теперь Беджамов может оплачивать аренду своих квартир в Монако и Лондоне, платить за обучение детей, а также оплачивать услуги охраны.

Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Банк и Беджамов признаны банкротами. Беджамов бежал за границу. По мнению следствия, собственники и руководство Внешпромбанка похитили более 114 миллиардов рублей.