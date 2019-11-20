Жительница Татарстана задержана по подозрению в поджоге часовни православного храма в Зеленодольске, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. В полиции утверждают, что задержанная дала признательные показания. Сообщается, что с 2010 года она состоит на психиатрическом учёте. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, передаёт «Интерфакс».