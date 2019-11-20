Жительница Татарстана задержана по подозрению в поджоге часовни православного храма в Зеленодольске, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. В полиции утверждают, что задержанная дала признательные показания. Сообщается, что с 2010 года она состоит на психиатрическом учёте. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, передаёт «Интерфакс».
2019-11-20T09:30:00+03:00
2019-11-20T09:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 20 ноября 2019
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