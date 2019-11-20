Он попросил мэра Собянина выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. Скорей всего, решение будет отрицательным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к городскому правительству.
Тем временем «Соловей» опубликовал прощальное обращение, в котором поблагодарил своих зрителей – за 30 лет киноцентр посетили более 15 миллионов человек.
Киноцентр планируется закрыть 2 декабря.
Московская мэрия пока не ответила на просьбу председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова
Он попросил мэра Собянина выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне. Скорей всего, решение будет отрицательным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к городскому правительству.