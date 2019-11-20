На открытых слушаниях в рамках импичмента президенту США Дональду Трампу вчера выступили сразу четыре свидетеля, включая бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и бывшего советника Белого Дома по Украине подполковника Александра Виндмана.

Первыми показания давали подполковник Александр Виндман, покинувший должность советника Белого Дома по Украине в октябре, и помощница вице-президента Дженнифер Уильямс. Виндман, который непосредственно слушал разговор президентов Трампа и Зеленского 25 июля, рассказал, что по итогам разговора сообщил о неподобающих и неуместных просьбах Трампа расследовать Байденов юристу Белого Дома. Виндман также признался, что обсуждал содержание звонка с сотрудником разведслужб. Дженнифер Уильямс назвала звонок «необычным» и «политическим по своей натуре». Самыми громкими стали показания бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера — он заявил, что показания других свидетелей напомнили ему детали, о которых он умолчал в своих закрытых показаниях — например, требование посла США в ЕС Гордона Сондланда расследовать Байденов в обмен на встречу Зеленского с Трампом, озвученное на встрече с украинскими чиновниками в Белом Доме, на которой Волкер тоже присутствовал, В целом, Волкер заявил, что не знал, что когда соратники Трампа упоминали «расследования», то речь шла о расследованиях Байденов — он думал, что это касается расследований по коррупции в Украине в отношении украинских граждан. Если бы он тогда все сопоставил, заявил Волкер, то публично озвучил бы свои возражения.

Советник совета по национальной безопасности Тим Моррисон заявил, что после звонка обратился к юристам Белого Дома с предложением ограничить доступ к расшифровке разговора — из-за опасений политический последствий, если произойдет утечка. Помещение расшифровки на секретный сервер Моррисон назвал «административной ошибкой».

Глава комитета по разведке Палаты Представителей США Адам Шифф открыл и закрыл слушания со словами «взятка» — теперь речь идет не просто о том, что президент Дональд Трамп требовал от украинцев quid pro quo (услугу за услугу), но о том, что он вымогал взятку — то есть использовал государственную должность для получения личной выгоды.