Директор колледжа в Благовещенске, где один из студентов устроил стрельбу, лишился работы

Также по некоторым данным со своего поста ушел замминистра образования Приамурья.

Виктор Петухов, который возглавлял Амурский колледж строительства и ЖКХ, уволен за то, что не исполнял свои обязанности по организации безопасных условий учебного заведения – сказано на сайте регионального Минобрнауки. В ведомстве добавили, что к такому решению пришли после того, как служебная проверка выявила ряд нарушений. Также в министерстве подтвердили, что по собственному желанию оттуда ушел замглавы регионального министра Олег Якутов, который курировал работу учреждений среднего профобразования.

На прошлой неделе из-за этого же инцидента арестовали охранника, который работал в этом колледже, и главу его ЧОПа. Следователи считают, что предприятие допустило к работе сотрудника, у которого не было всех необходимых разрешений.

Сама трагедия произошла в минувший четверг. Студент принес на занятия охотничье ружье и открыл огонь по сверстникам. В результате погибло два человека, в том числе и сам нападавший. По данным агентства ТАСС один пострадавший до сих пор находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Всего в Следственном комитете завели три уголовных дела. Об убийстве из хулиганских побуждений, о халатности администрации колледжа и о невыполнении должны обязательств по охране заведения.