Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера 59-летний Фриц погиб в результате нападения неизвестного

Злоумышленник нанёс несколько ударов ножом. Это произошло, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию в одной из берлинских клиник. Погибший работал в этой клинике заведующим терапевтическим отделением. Мотивы нападения пока неизвестны, злоумышленник задержан, сообщает издание «Tagesspiegel».