Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера 59-летний Фриц погиб в результате нападения неизвестного

Злоумышленник нанёс несколько ударов ножом. Это произошло, когда Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию в одной из берлинских клиник. Погибший работал в этой клинике заведующим терапевтическим отделением. Мотивы нападения пока неизвестны, злоумышленник задержан, сообщает издание «Tagesspiegel».
2019-11-20T08:47:00+03:00
2019-11-20T08:49:42+03:00
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08:47, 20 ноября 2019
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