NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительных мест в «Союзе», чтобы обеспечить постоянное присутствие американских астронавтов на Международной космической станции, сообщил официальный представитель Управления Гэрри Джордан, его цитирует ТАСС. Ранее стало известно, что астронавтов NASA нет в составе 64 и 65 экспедиций. В космос отправляются только россияне.
2019-11-20T08:46:00+03:00
2019-11-20T08:49:23+03:00
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08:46, 20 ноября 2019
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