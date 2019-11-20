NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительных мест в «Союзе», чтобы обеспечить постоянное присутствие американских астронавтов на Международной космической станции, сообщил официальный представитель Управления Гэрри Джордан, его цитирует ТАСС. Ранее стало известно, что астронавтов NASA нет в составе 64 и 65 экспедиций. В космос отправляются только россияне.