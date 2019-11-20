Министерство труда пока не обсуждает идею снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, заявил глава ведомства Максим Топилин, отвечая на вопрос ТАСС. По данным некоторых СМИ, с инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов. Предложение направлено в правительство. По некоторым данным, в Белом доме документ не поддержали. На реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в размере 16 миллиардов рублей.
2019-11-20T08:46:00+03:00
2019-11-20T08:48:55+03:00
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08:46, 20 ноября 2019
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