Министерство труда пока не обсуждает идею снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока, заявил глава ведомства Максим Топилин, отвечая на вопрос ТАСС. По данным некоторых СМИ, с инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов. Предложение направлено в правительство. По некоторым данным, в Белом доме документ не поддержали. На реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в размере 16 миллиардов рублей.