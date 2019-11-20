Шесть российских авиакомпаний оценили в 3 миллиарда рублей потери от запрета на полёты в Грузию

Шесть российских авиакомпаний, среди которых Аэрофлот, Уральские авиалинии и S7, оценили в 3 миллиарда рублей потери от запрета на полёты в Грузию, пишет газета «Ведомости». Сотрудники авиакомпаний сказали, что не рассчитывают на компенсации. По их словам, задерживаются даже выплаты за подорожание керосина, несмотря на поручение президента.