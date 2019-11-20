Шесть российских авиакомпаний оценили в 3 миллиарда рублей потери от запрета на полёты в Грузию

Шесть российских авиакомпаний, среди которых Аэрофлот, Уральские авиалинии и S7, оценили в 3 миллиарда рублей потери от запрета на полёты в Грузию, пишет газета «Ведомости». Сотрудники авиакомпаний сказали, что не рассчитывают на компенсации. По их словам, задерживаются даже выплаты за подорожание керосина, несмотря на поручение президента.
2019-11-20T08:45:00+03:00
2019-11-20T08:48:02+03:00
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08:45, 20 ноября 2019
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