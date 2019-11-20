США не перевели Украине 35 миллионов долларов военной помощи из общего пакета в размере четырёхсот миллионов, сообщает «Лос-Анджелес Таймс» со ссылкой на данные о расходах Пентагона. По какой причине остались деньги на счетах, неизвестно. По версии демократов, президент Трамп мог шантажировать Украину, чтобы возобновить расследование против Хантера Байдена – сына Джо Байдена, вероятного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах. Газета предположила, что неоказание военной помощи Украине может стать одним из аргументов в пользу импичмента президента.