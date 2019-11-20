В Краснодарском крае ученицу начальных классов, которую искали целые сутки, обнаружили в яме общественного туалета, сообщает «Интерфакс». Девочка жива, она госпитализирована с переохлаждением. По факту инцидента ведётся доследственная проверка.
2019-11-20T08:32:00+03:00
2019-11-20T08:34:07+03:00
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08:32, 20 ноября 2019
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